Couckenbak aan het Zeetje: "Nivellering naar boven is bezig, maar dit was prachtweek"

Foto: © Photonews

Wat een droomweek werd het voor Marc Coucke. Verjaren, winnen van KV Mechelen én een historische plaatsing voor de bekerfinale. "Een prachtweek, meer kan je er niet van maken", blikte hij terug.

Coucke had de fans een rondje beloofd als ze naar het stadion kwamen voor de match tegen KV Mechelen. En hij wilde daar nog graag een tweede consumptie aan toevoegen als er werd gewonnen.

"Een tweede pintje, of pepsi voor de BOBs, dat heb ik er erg graag voor over. Want het was een prachtweek na een moeilijke maand. We zitten nu opnieuw op koers voor play-off 1. We zijn er nog niet, maar onze kansen zijn opnieuw wat groter geworden."

Temeer het programma van KV Oostende in de laatste vijf wedstrijden op zich meevalt, zeker in vergelijking met andere concurrenten. "Maar we mogen niets of niemand onderschatten. Er is duidelijk een nivellering naar boven aan de gang en we moeten nog op onze hoede zijn."

Maar Oostende wil wel geschiedenis schrijven: "De top-6 halen én de bekerfinale spelen, het zou ons seizoen nog een tikkeltje extra geven. Nog vijf wedstrijden volhouden is de boodschap en dan toeleven naar die bekerfinale op 18 maart."