Preud'homme staat erop íedereen te bedanken: "Kampioen of Gouden Schoen word je niet zomaar, dat is een werk van lange termijn"

Bij Club Brugge leven ze dezer dagen op een wolk. José Izquierdo kroonde zich woensdagavond tot Gouden Schoen 2016. De eerste Brugse Gouden Schoen sinds Timmy Simons in 2002 en dat moest gevierd worden. Op een persconferentie richtte Trainer Michel Preud'homme zich tot de medewerkers van Club.

“Niet zo lang geleden, na de campagne in de Champions League heb ik me kwaad gemaakt. Ik vroeg toen of jullie (kijkt naar de aanwezige pers, nvdr.) al vergeten waren wat Club Brugge de laatste jaren al had bereikt", stak Preud'homme van wal.

“Op collectief vlak hebben we de voorbije seizoenen veel gewonnen. Wat betreft individuele prijzen was er nog een leegte. Vooral een Gouden Schoen ontbrak. Ook dat hebben we nu gerealiseerd.”

"Een werk van lange termijn" - Michel Preud'homme

“Een werk van lange termijn”, ging Preud’homme verder. “Kampioen of Gouden Schoen word je niet zomaar. Dat is het werk van iedereen binnen deze club. Daarom vind ik het ook een schitterend initiatief van het bestuur om alle medewerkers van Club Brugge uit te nodigen op deze persconferentie.”

Preud'homme onderschat het werk dat men binnen de club levert allesbehalve. “Wij leven elke dagen samen. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het succes van Club Brugge. Ja, wij zijn op het veld de exponent van al dat werk als we een match spelen. Máár deze mensen hier zijn de basis. Daarom zeg ik: iedereen die bij Club werkt moet zich nu een Gouden Schoen voelen. En toen ik hier vanmorgen (donderdag, nvdr.) binnenreed, kreeg ik ook écht dat gevoel.”