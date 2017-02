Nog meer goed nieuws voor kersvers Gouden Schoen Tessa Wullaert

Foto: © photonews

Tessa Wullaert deed het de voorbije seizoenen verre van slecht bij Wolfsburg. Een CL-finale, een Duitse beker vorig seizoen en ook dit jaar nog voor alles in de running. En het verhaal stopt nog niet.

"Ik zou zeker geen andere keuze maken, terugblikkend op het voorbije anderhalf jaar", sprak Tessa Wullaert enkele maanden geleden al klare taal tegen Voetbalkrant.com. Ze voelt zich in haar sas in Wolfsburg en dat uit zich nu ook.

Woensdag won ze nog de Gouden Schoen voor vrouwen, op donderdag ging ze opnieuw aan de arbeid in Wolfsburg. En met extra goed nieuws, want ze verlengde haar contract bij de Wolvinnen met een extra jaartje.

“Het is een geweldige club en een geweldig team en ik ben hier om prijzen te pakken. Sinds ik hier ben aangekomen ben ik blijven evolueren. Het was dan ook een logische stap om dit avontuur verder te zetten. Deze contractverlenging toont ook het vertrouwen van de club in mij. Ik kijk uit naar een jaar extra bij de Wolven", klinkt het opgewekt in een persbericht.