Vormer wordt derde op Gouden Schoen: "Jammer dat ik geen Bronzen Schoen krijg"

Foto: © photonews

Club Brugge ging gisteren met alle belangrijke prijzen aan de haal op het gala van de Gouden Schoen. Ruud Vormer zag z'n ploegmakker José Izquierdo met de hoofdprijs naar huis gaan, maar bleef zelf met lege handen achter.

Ruud Vormer moest woensdag vrede nemen met een derde plaats op de Gouden Schoen. De sterkhouder van Club Brugge moest enkel ploegmaat José Izquierdo en topschutter Lukasz Teodorczyk voor zich laten. "Jammer dat je geen er geen Bronzen Schoen voor krijgt", grapte de Nederlander in HLN.

"Ik had op voorhand tegen m'n vrouw gezegd dat ik hoopte op een podiumplaats. En dat is gebeurd. Ik ben dus blij. En ik ben natuurlijk ook ontzettend blij dat José wint. En dat we de beste keeper, de beste trainer en de beste fans hebben. Een fantastisch jaar voor Club Brugge. Lekker genieten", zegt Vormer, die er bij vermeldde dat je in Nederland wél een bronzen schoen krijgt als derde. "Maar toch zie ik dit ook als een prijs voor mij. Ik schat beide bekroningen even hoog in. Ik heb mijn best gedaan, ben belangrijk geweest. Meer kan je niet doen."