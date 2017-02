Thierry Henry looft Beste Belg in het Buitenland: "Hij is een genie"

Foto: © photonews

Thierry Henry mocht gisteren op het gala van de Gouden Schoen de trofee van 'Beste Belg in het Buitenland uitreiken'. De Franse ex-wereldkampioen had alleen maar lovende woorden voor laureaat Kevin De Bruyne.

"Hij is een genie", zei Thierry Henry over Kevin De Bruyne. "We hebben het vaak over grote spelers of jongens die veel lopen, maar we gaan te vaak voorbij aan het inzicht van iemand. Kevin denkt outside the box. Het is een privilege om met hem te mogen samenwerken", voegde de Fransman er nog aan toe.

Op de vraag of België klaar was om ook op het WK in Rusland prijzen weg te kapen, bleef de ex-speler van Arsenal en Barcelona diplomatisch. "Wereldkampioen worden wordt een loodzware opdracht, maar we gaan ons uiterste best doen. Maar er is nog een plekje vrij naast mijn trofeeën. Dat moet lukken", lachte hij.