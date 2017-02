UEFA eist meer tickets voor vernieuwde WK-formule met 48 landen

Foto: © photonews

Vanaf het WK 2026 zullen er 48 landen aan een WK voetbal kunnen deelnemen. In die nieuwe formule wil de UEFA zestien in plaats van de eerder afgesproken dertien plaatsen voor Europese landen.

Die eis gaat de Europese voetbalbond bij de FIFA neerleggen, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin na een vergadering van het uitvoerend comité. De zestien Europese landen zouden verdeeld moeten worden over de zestien groepen, zodat ze elkaar pas later in het toernooi tegenkomen

"Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteiten van de Europese landen in ons voordeel spreken en dat ze alle zestien de volgende ronde bereiken", legde Ceferin uit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino ziet de uitbreiding van het aantal deelnemers echter eerder als een kans voor het voetbal in Afrika en Azië.

Tijdens het FIFA-congres in mei in de Bahreinse hoofdstad Manama wordt vermoedelijk een besluit over de verdeling van de tickets genomen. Het is nog niet bekend in welk land het WK 2026 georganiseerd wordt. Het WK van volgend jaar wordt in Rusland gehouden en in 2022 wordt er in Qatar gespeeld.