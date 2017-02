Mannaert over de toekomst van zijn Gouden Izquierdo: "We gunnen hem een transfer. Maar eerst de titel!"

Foto: © photonews

José Izquierdo won woensdagavond de Gouden Schoen voor zijn prestaties in 2016. De Colombiaanse dribbelkont stak erbovenuit bij de Brugse titel. Algemeen manager Vincent Mannaert was in de wolken en had het ook over de toekomst van Izquierdo.

"Het is een avond met gouden letters", aldus een erg tevreden Vincent Mannaert. De algemeen manager van Club Brugge dacht met plezier terug aan een fantastisch 2016. "Het 125-jarig bestaan met die titel én die Supercup."

Moeilijk begin

Izquierdo ging met de hoofdvogel lopen. "Hij is in moeilijke omstandigheden aangekomen aan het eind van de voorbereiding. Hij sprak geen Engels en was alleen. Hij heeft zijn plaats moeten zoeken." Dat maakt de prijs nog mooier. "Hij wil het maximum uit zijn carrière halen en werkt daar heel hard voor. Het is een heel mooie winnaar.

Maar wat met zijn toekomst. De Gouden Schoen houden wordt moeilijk. "Dat hij moeilijk te houden is? Dat is niet erg. Elke speler die hier wekelijks bewijst dat hij een hoger niveau aankan, gunnen we die stap hogerop. Maar eerst kampioen worden", sloot Mannaert af.