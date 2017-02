Ruzie tussen Carrasco en Simeone? Makelaar weerlegt: "De hele ploeg draait gewoon wat minder"

Foto: © Photonews

Zit er een haar in de boter tussen Diego Simeone en Yannick Carrasco? De Argentijnse coach van Atlético Madrid zou ruzie hebben gemaakt met de Rode Duivel. Volgens de makelaar van Carrasco zijn het allemaal onjuiste roddels.

Carrasco heeft het de laatste tijd wat moeilijker bij Atlético Madrid. Sinds januari is hij niet meer zeker van zijn basisplek, deze week pakte hij nog rood in de halve finale van de Copa del Rey tegen Barcelona. In de Spaanse pers klinkt het dat Carrasco niet tevreden is met de positie waar hij moet spelen bij Atlético. En dat zou voor spanningen zorgen met succescoach Diego Simeone.

"De ploeg draait minder en dus zoeken ze in de media naar verhalen", maant Christophe Henrotay aan tot kalmte in Het Laatste Nieuws. "Er is helemaal geen conflict tussen Simeone en Carrasco. Heb je bekermatch op Barça gezien? Yannick krijgt rood, maar hij heeft wel goed gespeeld. Dat hij minder scoort, heeft vooral te maken met de ploeg. Die draait minder, dus Yannick ook", klinkt het bij de makelaar van de Rode Duivel.