Meeuws is zeker: "De winnaar van zaterdag speelt volgend seizoen in eerste klasse"

Foto: © Photonews

Walter Meeuws heeft zowel Antwerp als Lierse getraind tijdens zijn carrière. De man is dus goed geplaatst om de rivaliteit en het belang van de match van zaterdag in te schatten.

En hij volgt beide ploegen... "Antwerp is op dit moment meer afhankelijk van de goede flow. Een nederlaag zaterdag zou wel eens een breekpunt kunnen zijn. De sentimenten op de Bosuil zijn altijd wat groter dan elders. Als daar iets mislukt, kan de sfeer meteen omslaan. Maar met een positieve flow kan daar ook alles. Daarom is de match van zaterdag een kantelpunt voor die ploeg", zegt hij in Gazet van Antwerpen.

De match is volgens Meeuws dan ook allesbeslissend. "Bij winst geloof ik dat Antwerp promoveert. Bij verlies is het gedaan. Ik ben er eigenlijk bijna zeker van: de winnaar van zaterdag zal de ploeg zijn die volgend jaar in eerste klasse speelt. Want in hun positieve flow pakken ze dan ook Roeselare in die finale."