Wie ziet u degraderen? De programma's onder de loep gelegd, slecht nieuws voor ...

Foto: © photonews

Nog vijf speeldagen scheiden ons van het einde in de Jupiler Pro League. Het zou wel eens een spannende strijd kunnen worden om play-off 1, maar ook onderaan wordt het nog bibberen en beven. Wie staat er het beste voor en wie kan nog in de problemen komen.

Standard (33 punten) en KV Kortrijk (30 punten) zijn mathematisch nog geen 100% zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League, maar het lijkt erg onwaarschijnlijk dat zij nog in de problemen komen. 30 punten was bovendien de voorbije jaren telkens voldoende voor de redding.

Maar de zes andere teams staan in principe wél nog in de gevarenzone. Hoog tijd dus om hun programma's even onder de loepe te nemen. Ook het aantal gewonnen wedstrijden kan nog zijn belang hebben.

STVV (11e, 26 punten)

STVV lijkt zeker van zijn zaak, maar kwam ook vorig seizoen plots nog in de gevarenzone terecht. Het programma van de Kanaries oogt bovendien moeilijk met 4 teams die strijden om de top-6 én een rechtstreeks duel tegen Eupen op de voorlaatste speeldag.

STVV - Genk

Zulte Waregem - STVV

Charleroi - STVV

STVV - Eupen

Club Brugge - STVV

Lokeren (12e plaats, 26 punten)

Lokeren volgt momenteel met evenveel punten als STVV een plaatsje lager. Ook zij treffen nog Eupen en verder teams die in volle strijd zijn voor play-off 1.

Lokeren - Club Brugge

Mechelen - Lokeren

Lokeren - Eupen

Oostende - Lokeren

Lokeren - Charleroi

Waasland-Beveren (13e plaats, 24 punten)

Voor Waasland-Beveren wordt het zaak om zo snel mogelijk nog wat puntjes te sprokkelen. Thuis tegen Standard of in Moeskroen of Kortrijk moet dat misschien wel lukken.

WB - Standard

Moeskroen - WB

Kortrijk - WB

WB - Gent

Anderlecht - WB

Westerlo (14e plaats, 22 punten)

Westerlo deed er alles aan om de voorbije wedstrijden van de laatste plaats weg te komen ... met recht en reden, want er komen nog erg moeilijke weken aan voor de Kemphanen. Hopen dat Genk op de laatste speeldag al uitgeschakeld is voor play-off 1 dan maar?

Charleroi - Westerlo

Westerlo - Club Brugge

Westerlo - KV Oostende

Zulte Waregem - Westerlo

Westerlo - Genk

Eupen (15e plaats, 21 punten)

Eupen kan de komende wedstrijden rekenen op een programma dat al bij al meevalt. Het heeft nog enkele duels waarin het het verschil kan maken tegen rechtstreekse concurrenten.

Gent - Eupen

Eupen - Kortrijk

Lokeren - Eupen

STVV - Eupen

Eupen - Zulte Waregem

Moeskroen (16e plaats, 18 punten)

Voor Moeskroen ziet het er momenteel het minst goed uit. Zij hebben dringen puntengewin nodig en zullen dat in hun drie resterende thuiswedstrijden nog moeten proberen te doen. Het duel met Waasland-Beveren kan cruciaal worden.

Moeskroen - Oostende

Moeskroen - WB

Gent - Moeskroen

Moeskroen - Standard

Kortrijk - Moeskroen