Stuivenberg weet wat hij wil van de derby: "We kunnen ons niets meer veroorloven"

Foto: © photonews

Vrijdagavond trappen Genk en Sint-Truiden de speeldag op gang in de Limburgse derby. Het vorig bezoek van blauw-wit eindigde op 3-1 in het voordeel van de thuisploeg. Trainer Albert Stuivenberg weet dat zijn troepen niet voor een gemakkelijke opdracht staan.

"Wij hebben op kunstgras getraind hier dicht in de buurt. Evengoed hadden wij op Stayen kunnen gaan maar ik betwijfel of wij daar echt achter gesloten deuren kunnen trainen. Dat risico hebben wij dan maar niet genomen," grapte de Genkse coach. "Maar het is een gegeven dat het team dat er op traint en op speelt in het voordeel is. Toch kan het ook positief zijn voor ons. Je kan de bal snel laten rond gaan en daar kunnen wij dan misschien gebruik van maken."

Het gevaar van een derby

De Nederlander weet maar al te goed wat er op het spel in de derby, en van waar het gevaar zal komen. "Het is een derby, een beladen wedstrijd dus. Maar je kan niet ontkennen dat het ook gewoon een wedstrijd is voor drie punten. Wij weten dat het leeft, vooral bij onze fans. Die wil je dus winnen, ook al omdat we ons niets meer kunnen veroorloven. St-Truiden heeft een groot wapen: de traptechniek van Stef Peeters. Daarom moeten wij voorkomen dat hij die kan gebruiken. Het is voetbal, dus dat zal niet altijd lukken. Een vrije trap of een hoekschop krijg je altijd wel tegen. Alleen, het mogen geen domme vrijschoppen of corners zijn, dat is goed verdedigen. En als het dan toch gebeurt weten wij wat we moeten doen. Je kan maar moeilijk met 'pampers aan' staan te verdedigen. Wij moeten elkaar vertrouwen."

"Het zal een wedstrijd zijn in een helse sfeer, misschien vijandig zelfs in een uitverkocht stadion. Maar als je de ambities hebt die Genk heeft dan zou dat je net kracht moeten geven. Dat moet de groep vrijdag aantonen," besloot Stuivenberg.