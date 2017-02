Ex-ploegmaat neemt het op voor uitgefloten Cristiano Ronaldo: "Zijn de mensen vergeten wat hij gepresteerd heeft?"

Het kan verkeren, zei Bredero. Cristiano Ronaldo scoorde de voorbije jaren aan de lopende band bij Real Madrid, maar de machine lijkt te haperen. Het kritische publiek van de Koninklijke floot de Portugees al meermaals uit. Een ex-ploegmaat neemt het voor CR7 op.

"Het is overdreven. Hij heeft zoveel gegeven voor Real Madrid. In zijn jaren bij Real heeft hij twee keer de Champions League gewonnen, mensen vergeten dat een beetje. Ze willen altijd meer", zegt ex-ploegmakker Angel Di Maria tegen Marca. Di Maria speelt tegenwoordig bij PSG maar kreeg zelf ook de nodige kritiek te verwerken toen hij nog in de Spaanse hoofdstad speelde.

"Hetzelfde is gebeurd met Messi, mensen zeggen dat hij niet genoeg scoort en dat hij niet meer zo goed is als vroeger. Dan gebeurt er ineens iets en dan scoort hij aan de lopende band. Ik kan niet begrijpen dat er iemand is die Cristiano Ronaldo in twijfel trekt", besluit Di Maria, die zowel met Cristiano Ronaldo als Messi heeft samen gespeeld.