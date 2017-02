Dortmund krijgt zware straf na ongeregeldheden tegen Leipzig: geldboete en Gelbe Wand één match dicht

Foto: © photonews

Vorig weekend lieten de supporters van traditieclub Borussia Dortmund zich van hun slechtste kant zien in het thuisduel tegen RasenBallsport Leipzig. Er hingen haattifo's in Die Gelbe Wand en enkele supporters gooiden met stenen en flessen. De club is daar nu voor beboet.

Het 'opgekochte' RasenBallsport Leipzig werd niet meteen vriendelijk verwelkomd in Dortmund. De haattifo's van enkele thuissupporters lieten weinig aan de verbeelding over. "Hang jezelf op", stond er bijvoorbeeld op een spandoek gericht aan de manager van Leipzig. De Oost-Duitse club is in handen van de energiedrankenfabrikant Red Bull.

"Dit is onaanvaardbaar en moet bestraft worden", liet de Duitse Voetbalbond weten. Die legde de club een boete van 100.000 euro op en de tribune waar de fanatiekste fans zitten, Die Gelbe Wand, moet een competitiematch dicht blijven. Borussia Dortmund, dat de wedstrijd met 1-0 won, heeft nog tot maandag de tijd om de straf te aanvaarden of in beroep te gaan.