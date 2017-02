Bram Castro (Heracles) vrijgesproken na rode kaart op Obbi Oulare (Willem II)

Bram Castro is vandaag vrijgesproken van de rode kaart die de doelman van Heracles Almelo afgelopen zaterdag kreeg in het eredivisieduel met Willem II. Onze landgenoot had Obbi Oulare onderuit gehaald en kreeg al vroeg rood.

De tuchtcommissie van de KNVB oordeelde dat Castro zijn tegenstander, Obbi Oulare, niet onreglementair onderuithaalde en dus onterecht van het veld was gestuurd. De 34-jarige keeper uit Hasselt wordt niet geschorst en kan zaterdag meedoen tegen Roda JC. Castro kreeg in Tilburg al na 21 minuten rood nadat hij Oulare (uitgeleend door Watford) in het strafschopgebied had neergelegd.

Fran Sol benutte de strafschop, maar Heracles trok met tien man na rust de wedstrijd naar zich toe: 1-3. De aanklager betaald voetbal wilde Castro voor één wedstrijd schorsen, maar Willem II wees het schikkingsvoorstel af en liet de rode kaart voorkomen bij de tuchtcommissie. Die vond bij nadere bestudering dat Castro een poging deed om de bal te spelen en sprak de oud-doelman van o.a. STVV en Roda vrij.