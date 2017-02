Lierse-fans geloven in goede afloop op de Bosuil: "Maar eigenlijk staan wij op kop, het een hypocriet systeem"

Foto: © photonews

Morgenavond staat de kraker tussen Antwerp en Lierse op het menu. In een uitverkocht Bosuil-stadion willen beide teams een grote stap richting periodetitel zetten. De Lierse-fans dromen van eerste klasse, maar vinden het zo slecht nog niet in 1B.

Roeselare is al zeker van een plaats in de promotiefinale van 1B. De West-Vlaamse club snoepte op de valreep de titel in de eerste periode af van Lierse. Maar de Pallieters geven niet op: ook in de tweede periode doen ze nog mee voor de prijzen. Op drie speeldagen van het einde staat de ploeg van Eric Van Meir tweede, op één puntje van leider Antwerp.

"Het is eigenlijk niet eerlijk", zegt Erik Clemens van supportersclub Lisp. "Als je de punten van de twee periodes optelt, staan wij aan de leiding. Maar kom, ik denk dat Lierse op den Antwerp wel zal winnen", klinkt het vol vertrouwen. "We hebben alles in eigen handen." Ook Robert Embrechts van de officiële Lierse-fanclub in Ranst ziet het goed aflopen op de Bosuil. "Ik denk dat we er voor de tweede keer dit seizoen zullen winnen. Maar het systeem is hypocriet, dat klopt."

Eigenlijk zou de club beter in tweede klasse blijven hangen.

Promotie is geen must

Beide supporters hebben wel een duidelijke mening over het Lierse van vandaag. "Eigenlijk zou de club beter in tweede klasse blijven hangen", zegt Clemens. "Het verschil met de hoogste afdeling is te groot. Nu speel je een heel seizoen aan de top van het klassement en komt er veel volk. Er is opnieuw wat enthousiasme rond de ploeg. Dat zal terug minderen als we onderaan in 1A bengelen", denkt hij.

Ook Embrechts heeft de buik vol van het gejojo tussen eerste en tweede klasse. "Ik babbel wel eens met de bestuursleden en ik heb de indruk dat de club nog niet klaar is voor een promotie. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bijzeggen dat het mij allemaal nog maar weinig kan schelen. Door alle perikelen van de voorbije jaren is mijn liefde voor de Lierse wat weggeëbd. Het is allemaal hard veranderd", denkt de Lierse-fan met weemoed terug aan lang vervlogen tijden.