Doelman Vanhamel voor dé match in 1B: "Het psychologisch voordeel zit bij ons"

Foto: © photonews

Zaterdag is één van de belangrijkste matchen van het seizoen voor zowel Lierse als Antwerp. Bij de Pallieters kunnen ze echter met vertrouwen naar de confrontatie toeleven. Ze hebben zowel de beste aanval en de beste verdediging over heel het seizoen gezien.

En voor die tweede categorie is doelman Mike Vanhamel niet een beetje verantwoordelijk. De doelman hield dit seizoen al tien keer zijn netten schoon op 25 matchen. Dat is twee keer zoveel als de tweede in de ranking.

Mike, dé match dit weekend?

"Ja, voor de twee ploegen. Het is héél kort bij het einde van het kampioenschap. Op zich maakt het zelfs niet zoveel uit dat het Antwerp is. Het is een duel tussen twee ploegen aan de top van het klassement. Het is nog niet gespeeld voor de ploeg die wint, maar ze nemen wel een serieuze optie op de tweede periodetitel."

Het maakt niet uit dat het Antwerp is, maar Antwerp-Lierse is en blijft toch speciaal?

"Door die competitieformule heeft het wel wat van zijn charme verloren. We speelden al drie keer tegen hen en pakten 7 op 9. Dat maakt wel dat we vertrouwen hebben. Het psychologisch voordeel zit bij ons."

Wat voor match verwacht je?

"Geen afwachtende, daar hebben we alletwee de ploeg niet voor, zeker wij niet. Antwerp doet het goed thuis en wij zijn de beste uitploeg. Ik denk niet dat er iemand zich zal ingraven."

Antwerp heeft meer rust in de ploeg sinds Duplus en Koné erin kwamen - Mike Vanhamel

Het is een ander Antwerp, zei je coach, Eric Van Meir, wel al...

"Het is dezelfde kern, maar sinds ze Duplus en Koné erin hebben gebracht, is er meer rust van achter uit. En ja, De Decker heeft ook een serieuze mentaliteitswijziging doorgevoerd."

Hoe groot zou de ontgoocheling zijn als je die testmatchen niet mag spelen?

"Heel groot. De club en ikzelf hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat het onze prioriteit is. Maar Roeselare speelt ook nog mee."

Jijzelf hebt een topseizoen met die tien clean sheets.

"Het hadden er zelfs meer kunnen zijn. Ik heb een paar keer serieus gevloekt toen het nog 4-1 werd op het einde ofzo. Maar voor een keeper is dat natuurlijk een mooie statistiek. Maar ik zeg het, het hadden er makkelijk 14 kunnen zijn."

Ik heb me mijn keuze voor Lierse nooit beklaagd - Mike Vanhamel

Droom jij van een terugkeer naar eerste klasse? Bij Westerlo speelde je al een aantal matchen.

"Dromen is veel gezegd. Ik had eerder nog de kans om bij een eersteklasser te tekenen, maar ik heb mijn keuze voor WS Brussels, ondanks de financiële problemen, nooit beklaagd, net als die voor Lierse. Ik heb voor mezelf de keuze gemaakt dat ik aan de top van het klassement wou spelen. Ik heb veel voetballende kwaliteiten en dat kan je enkel laten zien bij een topploeg. Maar ik zou wel benieuwd zijn en met volle goesting naar eerste gaan."