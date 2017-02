Dries Mertens spreekt over lucratieve transfer naar China

Axel Witsel speelt sinds kort in de Chinese eerste klasse. De Rode Duivel ruilde het Russische Zenit Sint-Petersburg in voor het kapitaalkrachtige Tianjin Quanjian. Volgen er binnenkort nog Belgen in zijn spoor?

Tijdens de voorbije transferperiode werden verschillende Rode Duivels benaderd door Chinese ploegen die bereid waren grof geld neer te tellen. Onze landgenoten gooiden het voorstel dat ze kregen in de prullenmand, maar Dries Mertens twijfelde toch eventjes.

De smaakmaker van Napoli kreeg eveneens een Chinees voorstel, maar bedankt uiteindelijk. Al was dat niet vanzelfsprekend… “Ik heb een dag nagedacht over een bod uit China en dan ‘neen’ gezegd. Ik kan je verzekeren: niet gemakkelijk als het over dat soort bedragen gaat”, zegt Mertens in Het Nieuwsblad.