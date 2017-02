VIDEO: Geïnspireerde Mertens laat kunstjes zien én geeft assist, Meunier ook aan het feest

Foto: © photonews

Dries Mertens was opnieuw in goeie doen bij Napoli, maar scoren lukte net niet. Hij was onbaatzuchtig en bood Giaccherini een intikkertje aan.

In de eerste helft bleven we wat op onze honger zitten, maar na de koffie verzorgde Dries Mertens het spektakel in het San Paolo. Met een mooie no-look pass probeerde hij een ploegmaat richting achterlijn te sturen.

Intussen was het al 1-0 nadat men een voorzet van Mertens niet voldoende weg kreeg. Zielinski knalde dankbaar binnen.

GOAL! Zielinski fires the ball into the net from the edge of the box, 1-0! #NapoliGenoa pic.twitter.com/rgNOBnXu2Z — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) February 10, 2017

Mertens zou dan toch nog een échte assist krijgen, en wat voor één. hij schudde zijn man af en legde mooi breed voor Giaccherini. Napoli springt dankzij de zege even over Roma naar de tweede plaats in de Serie A.

2-0! Dries Mertens with the assist and Giaccherini doubles the score! #NapoliGenoa pic.twitter.com/0zYsWhjrU9 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) February 10, 2017

Ook elders in Europa werd er gevoetbald. Zo stond Thomas Meunier in de basis bij PSG in de 0-3 zege bij Bordeaux. Bekijk hieronder alle uitslagen.

