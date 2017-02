Vijf identieke vragen voor de fans van Sint-Truiden en KRC Genk: "Smurfen zijn bij ons niet welkom" en "STVV ontvangt ons altijd met knikkende knieën"

Foto: © photonews

Limburg maakt zich vrijdagavond op voor de derby van het bronsgroen eikenhout. STVV wil zijn stunt van vorig seizoen herhalen, terwijl KRC Genk op revanche mikt. Wij legden met 5 identieke vragen ons oor te luister in beide supporterskampen.

Mario Lelièvre – Grankanaria Erwin Ramaekers - Het Moordend Schot

Leeft de zege/nederlaag (3-1) van vorig jaar nog?

Vorig jaar hebben we Genk voor het eerst in competitie kunnen kloppen. We hopen dit jaar hetzelfde te realiseren. Dit is voor ons de match van het jaar. We verloren er vorig jaar terecht. Sint-Truiden was gewoon veel beter. Ook nu zijn ze sterk, maar ik geloof er wel in dat Genk een tandje bijsteekt.

Hoe groot is het vertrouwen in een goede afloop?

In Westerlo verloren we met slecht voetbal, dat boezemt toch wat angst in. Dit is een ideale kans om ons te herpakken. En de jongste weken koppelen we het goede voetbal ook aan resultaten. Groot. We deden enkele goede aankopen, waardoor ik het meer zie zitten dan vorig jaar. Toen voelden we de bui min of meer hangen.

Welke speler van de concurrentie zou je graag overnemen?

(Lacht) Smurfen zijn niet welkom bij STVV. Ik heb Stef Peeters altijd een goede voetballer gevonden, want ik heb het wel voor linksvoetige spelers. Bij Genk was hij nog veel te jong. Ik zag hem graag terugkeren, maar dat is nooit gebeurd. Nu zie je dat hij de motor is van Sint-Truiden.

Waarom wint STVV/Genk?

De hele spelerskern verlangt naar die derbyzege. Vroeger was dat bij sommige spelers wel anders. Ook de trainer spreekt er volop over. En Peter Delorge zal het ze ook wel inpeperen. (knipoog) Omdat Sint-Truiden Genk altijd met knikkende knieën ontvangt. Wat ze tegen Anderlecht, Club Brugge en Standard kunnen, lukt tegen ons niet. Behalve vorig jaar...

Pronostiekje?