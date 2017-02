Topnieuws voor de supporters van Club Brugge: toekomst Timmy Simons ligt quasi volledig in zijn handen

Doet Timmy Simons er nog een jaartje bij of niet? Dat was ook de hamvraag afgelopen woensdag om het 63ste Gala van de Gouden Schoen.

De 40-jarige middenvelder had geen passend antwoord klaar, maar dat hij er na dit seizoen mee stopt bij blauw-zwart is absoluut niet zeker. Simons, die de kaap van 1.000 officiële matchen rondde, voelt zich fysiek immers nog steeds in zijn vel.

Hoewel Simons woensdag op het podium naar voorzitter Bart Verhaeghe wees, ligt zijn toekomst haast volledig in zijn handen, meldt Het Nieuwsblad. De Belgische landskampioen wil zijn ancien immers aan boord houden als blijk van waardering. In tussentijd werd wel al naar een gelijkaardig type gezocht, maar die speurtocht leverde nog geen resultaat op.