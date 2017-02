Genk-coach: "Dit is absurd geweest en nog steeds"

Foto: © photonews

Vrijdagavond bouwde Genk een heus feestje op Stayen. Coach Albert Stuivenberg was bijzonder tevreden en vond dat zijn spelers een groot compliment verdienden.

"Deze overwinning is dik verdiend", opende de Nederlander na de wedstrijd. "Ik wil mijn spelers een groot compliment geven. Dat verdienen ze als ze zo presteren in een felbeladen derby die hun 3e match was in 6 dagen tijd."

Werkpunt

"Het eerste halfuur waren er weinig kansen, maar onze openingstreffer werkte bevrijdend. Daarna waren we heel efficiënt en konden we met 0-3 de rust in." De Smurfen hadden voldoende kansen om er nog 2 of 3 bij te maken, maar lieten dat na. "In de tweede helft ontbrak het aan efficiëntie, dat is het enige werkpunt dat ik kan opnoemen."

"Ons programma is absurd geweest en dat is het nog steeds, ik ben dan ook heel blij met deze overwinning en de drie punten. Nu kunnen we zien wat onze concurrenten voor play-off 1 gaan doen."