Vanhaezebrouck zag 9 A-spelers bij beloften verliezen en is 'not amused': "Ze maken mijn keuze makkelijk"

AA Gent stuurde negen spelers uit de a-kern naar de beloftenmatch tegen Anderlecht, maar ging verrassend de boot in. Daar was Vanhaezebrouck uiteraard niet mee opgezet.

Toen we de opstelling van de Gentse beloften voor de wedstrijd in en tegen Anderlecht onder ogen kregen, hadden we te doen met de jongens van paarswit. Het draaide echter helemaal anders uit. Anderlecht won met 3-1.

Dit was jammer voor de beloften -Hein Vanhaezebrouck

"De prestatie was niet goed", aldus Vanhaezebrouck. "Daar houden we sowieso rekening mee voor toekomst. De spelers van de A-kern moeten zich laten zien in die wedstrijden." De beloften kwamen er uiteindelijk als slachtoffer uit.

"Het is jammer voor de beloften. Ze stonden een heel jaar aan kop en om dan met negen spelers uit de A-kern kansloos onderuit te gaan tegen Anderlecht..." Het mag duidelijk zijn dat enkele spelers geen punten scoorden.

Er hebben er een paar duidelijk laten blijken dat ze niet klaar zijn voor het grote werk -Hein Vanhaezebrouck

"Er hebben er een paar duidelijk laten blijken dat ze niet klaar zijn voor het grote werk. Dat maakt mijn taak zoveel makkelijker, dat heb ik hen ook gezegd." Al bouwt Vanhaezebrouck ook wat voorzichtigheid in. "Het is uiteraard maar één wedstrijd. Maar als het blijft duren, moeten we het in overweging nemen."

Niet iedereen was teleurstellend: "Louis Verstraete was de beste man op het veld, maar moest er aan de rust af met darmproblemen. Hij was top, niet alleen qua mentaliteit, maar ook qua voetballend vermogen. Als de jeugd niveau brengt, zal ik hen ook brengen. Het maakt niet uit of een speler 17 of 34 is.

De opstelling van de Gentse 'beloften'