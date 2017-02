Hoog bezoek voor topper tussen Anderlecht en Standard

Foto: © Photonews

Het is tijd voor de Clasico bij de vrouwen. Anderlecht neemt het op tegen Standard, met als inzet een stekje helemaal bovenaan het klassement. De spanning stijgt, zoveel is nu al duidelijk.

Voor het duel zullen alvast enkele spelers van de mannen de aftrap komen geven en voor vocale steun zorgen. Badji, Kara en Sowah komen vrijdagavond afgezakt naar Tubeke.

Het duel tussen Anderlecht en Standard is erg belangrijk: de winnaar wordt leider in de Super League. Gent mag dan weer geen steekje laten vallen bij OH Leuven.

De wedstrijd begint in het Nationaal oefencentrum van de KBVB in Tubeke omstreeks 19.30 uur. De fans van paars-wit rekenen op jullie massale steun.