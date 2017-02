Transferrecord van Marouane Fellaini gaat eraan: "Izquierdo is méér dan 20 miljoen euro waard"

José Izquierdo mag zich een jaar lang de Gouden Schoen noemen. Met de trofee stijgt ook de waarde van de Colombiaanse parel van Club Brugge.

Een transfer in de zomer lijkt haast vast te staan. En dus zal de winger waar blauw-zwart in de zomer van 2014 'slechts' 3,75 miljoen euro voor neertelde nu de jackpot opleveren.

Zijn manager Norman Capuozzo spreekt in Het Laatste Nieuws klare taal. "José is zelfs méér dan 20 miljoen euro waard. Ik wil geen precieze som op zijn hoofd plakken, maar als je een speler taxeert, gebeurt dat vooral op basis van wat er op de markt speelt."

Records verpulveren

"Hoeveel gelijkwaardige spelers zijn er op zijn positie? In dit geval is het antwoord 'héél weinig'. De ploeg die hem wil, zal daar dus moeten voor betalen. José straks de recordtransfer van Club Brugge wordt, is dat goed voor iedereen. Hoe meer, hoe beter. (grijnst) Hij is nu goud waard, hé", aldus de zaakwaarnemer.

Het huidige transferrecord van Club staat op naam van zijn landgenoot Carlos Bacca, die voor 10 miljoen naar Sevilla trok. Het Belgische record van Marouane Fellaini, voor 22 miljoen van Standard naar Everton, kan er dus aan.