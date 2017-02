Kouyaté vol lof over de nieuwe Kompany: "Het spijt me voor de Anderlecht-fans, maar hij zal niet lang meer blijven"

Voor de derde keer greep Anderlecht-verdediger Kara Mbodj naast zijn felbegeerde transfer. De Senegalees droomt van de Premier League, maar zal dus nog even geduld moeten oefenen.

Toch gelooft zijn landgenoot en goede vriend Cheikhou Kouyaté dat de transfer er weldra zit aan te komen. "Het spijt me voor de fans, maar Kara zal sowieso niet lang meer blijven", aldus de gewezen publiekslieveling van het Vanden Stockstadion in Het Nieuwsblad.

"Hij heeft alle kwaliteiten die een verdediger moet hebben. Toen Anderlecht indertijd mijn mening vroeg over Kara zei ik: Aanwerven! Qua lichaamsbouw doet hij me denken aan Kompany. Hij is gemaakt voor Engeland."