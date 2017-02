Kumordzi voor dé derby: "Eindelijk eens afwerken vrijdag"

Vanavond staat op Stayen de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Racing Genk op het programma. We blikken al eens vooruit met Kumordzi, toch al een oudgediende bij Genk.

De middenvelder speelt immers al vijf jaar in de Luminus Arena en weet ondertussen hoe zo'n Limburgse derby in elkaar zit. "De derby kan je nooit voorspellen, maar ik denk dat we met ons team een héél goeie kans maken", aldus Kumordzi. "De voorbije vijf wedstrijden creëerden we veel kansen."

We maken nog steeds kans op play-off 1, al wordt het moeilijk -Bennard Kumordzi

"Nu wordt het vrijdag tijd om die eens te gaan afwerken. Dan zullen we een grote kans maken op de zege." STVV zal ook gemotiveerd zijn. Het weet dat een zege tegen Racing Genk de rivaal misschien helemaal uit play-off 1-koers kan slaan.

"Ik denk dat we nog steeds kans maken op play-off 1. Als we op deze manier verder spelen, maar wél onze kansen afwerken, kunnen we er nog steeds bij zijn", klonk het hoopvol bij de centrale middenvelder. "Uiteraard wordt het moeilijk.