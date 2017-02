Eric Van Meir is duidelijk: "Er zijn veel belangrijke zaken in de wereld, maar zaterdagavond om 20.30u is Antwerp-Lierse het belangrijkste"

Foto: © photonews

Zaterdagavond staat dé topaffiche in 1B op het programma. Misschien is de match tussen Antwerp en Lierse dit weekend zelfs de belangrijkste match in heel België. Dat beseft ook Lierse-trainer Eric Van Meir.

"De match tegen Antwerp zal redelijk bepalend zijn als er een winnaar is", zegt Eric Van Meir aan Sporza. "In de laatste vijf confrontaties met Antwerp hebben we drie keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Maar zaterdag speelt dat allemaal geen rol. Er zijn veel belangrijke zaken in de wereld, maar zaterdagavond om 20.30u is Antwerp-Lierse het belangrijkste."

Van Meir denkt niet dat de uitverkochte Bosuil een rol zal spelen. "Voor mij en mijn spelers werkt dat zeker niet verlammend, maar net motiverend. Er is niets zo plezant als 13.000 mensen die tegen je zijn. Want jij staat op het veld en kan bepalen wat er gebeurt. De mensen rond het veld kunnen niets bepalen. Ik denk niet dat mijn spelers er last van hebben. De vorige twee confrontaties hadden ze er ook geen last van."