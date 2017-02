Belgische fanclub van Liverpool bestaat 10 jaar en groeit elk jaar: "Ja, die vlag in de Kop is van ons"

Foto: © google

De Flemish Reds, de Vlaamse fanclub van Liverpool, bestaat 10 jaar. Voetbalkrant belde met voorzitter Christophe Cogghe, die met veel fierheid verkondigde dat de fanclub alsmaar groter wordt.

"Tien jaar geleden begonnen we eraan met nog geen 100 leden. Intussen zitten we aan meer dan 650 aangesloten Liverpool-supporters en werden we erkend door de club", zegt Christophe Cogghe. De voorzitter is apetrots op wat hij met de Flemish Reds heeft gerealiseerd. "We zijn één van de 240 officieel erkende fanclubs. En dat in het kleine Vlaanderen. Da's toch straf?"

De Flemish Reds hebben door die erkenning tickets voor alle thuiswedstrijden ter beschikking. Vrijdagavond kruipen ze opnieuw met een 40-tal fans op de bus richting Liverpool. Zaterdag zitten ze op Anfield voor de kraker tegen Tottenham. "We hebben een aantal membercards en we krijgen elke maand minstens één bus helemaal gevuld. Ik heb zelf intussen ook een abonnement, maar dat heeft bijna 25 jaar aangesleept (lacht)."

Champions League

In de legendarische Kop, het sfeervak op Anfield, wappert er traditioneel ook een Belgische vlag. "Ik heb die jaren geleden geschonken aan de locals. En die kerels houden onze driekleur elke wedstrijd vast om onze aanwezigheid bij de thuismatchen te benadrukken", zegt Cogghe. "Ze gaat er nooit meer weg."

Met Simon Mignolet en Divock Origi spelen er natuurlijk ook twee landgenoten bij de Reds. "Met Simon hebben we een heel goed contact. Hij kwam al enkele keren naar onze bijeenkomsten, waar we dan ook een meet&greet aan koppelden voor onze leden. Met Divock verloopt het wat moeizaam, maar we werken eraan. We hopen hem ook eens te verwelkomen", aldus Cogghe.

Rest nog de vraag waar Liverpool dit seizoen zal stranden in de Premier League. "Ik vrees dat we Chelsea niet meer zullen inhalen", is Cogghe realistisch. "Maar een plek in de top-4 moet het streefdoel zijn zodat we volgend jaar met de Flemish Reds opnieuw naar Champions League wedstrijden op Anfield kunnen gaan kijken."