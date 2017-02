Butelle verliest 'hét doel' niet uit het oog: "Individuele trofeeën moeten boost zijn om seizoen tot een goed einde te brengen"

Foto: © Photonews

Ludovic Butelle kroonde zich woensdagavond op het Gala van de Gouden Schoen tot Doelman van het Jaar 2016. Een dag nadat hij de individuele trofee in ontvangst mocht nemen, blikte hij tevreden terug.

“Ik heb heel goed geslapen. Ik voel me vereerd dat ik deze trofee in ontvangst mocht nemen. Het beloont mijn harde werk van de voorbije jaren. Ik kwam naar Club Brugge om prijzen te pakken en ik slaag ook in mijn opzet”, aldus Butelle op een persconferentie in het Jan Breydelstadion.

“Dit is mijn vierde trofee voor beste doelman. (Butelle mocht na afloop van vorig seizoen ook een trofee van ons in ontvangst nemen, nvdr.) Ik ben gelukkig. Of ik thuis nog plaats heb voor al die trofeeën? (lacht) Ja, dat valt best wel nog mee. In de slaapkamer van mijn zoon is er nog plaats voor een trofee.”

"Dit geeft me enorm veel voldoening, maar het is ook een motivatie" - Ludovic Butelle

De concurrentie was niet mals, maar toch ging Butelle met de trofee voor Doelman van het Jaar aan de haal. “Ik heb het geluk om bij een topclub in doel te staan, hé. Als je als ploeg prijzen pakt, kom je vanzelfsprekend sneller in de picture te staan. Kijk maar naar Jos en de coach.”

“Dit geeft me enorm veel voldoening, maar het is ook een motivatie. We staan dit seizoen met zijn allen voor één groot doel – de titel – en daar gaan we hard voor werken. Deze individuele trofeeën moeten een boost zijn om het seizoen tot een goed einde te brengen.”