Wordt dit de eerste zomertransfer van Anderlecht? "Het zal nooit een slechte optie zijn hier te blijven"

De wintermercato zit op slot, maar dat wil niet zeggen dat de clubs stilzitten. Nu al wordt immers de basis gelegd voor volgend seizoen, ook bij Anderlecht.

Bij paars-wit bestaat de kans dat Massimo Bruno na zijn verhuur ook definitief terugkeert naar het Astridpark. "Anderlecht is sowieso de club van mijn hart en het zal nooit een slechte optie zijn hier te blijven, maar in voetbal kan alles snel gaan", laat de vleugelspeler in Het Nieuwsblad optekenen.

Andere opties

"Leipzig volgt me nog wel, maar ik weet niet of zij een terugkeer willen. Misschien komen er ook andere clubs aankloppen", houdt de winger voorlopig alle opties open.

De uitleenbeurt aan Anderlecht was tot dusver nog geen absoluut succes. Van de achttien competitieduels die hij betwistte, startte hij slechts zeven keer in de basis. Enkel tegen Moeskroen (7-0) deed hij de touwen trillen.