Daarom verkoos Ryan een Belgische terugkeer naar Genk, en niet Anderlecht

Mathew Ryan naar Racing Genk was wel een heel straffe transfer voor de Limburgers. Zeker omdat Anderlecht hem ook wou aantrekken, maar dat zag de ex-Bruggeling niet zitten.

Vanwege zijn verleden bij Club Brugge zag de Australische doelman het begrijpelijk niet zitten om Paars-Wit te vertegenwoordigen. "Genk en Brugge hebben best nog wel een goede relatie. Het zijn twee topclubs in België en dan is er uiteraard wel wat rivaliteit, maar Anderlecht en Brugge is nog een andere zaak. De supporters uit Brugge zijn nu zelfs erg blij dat ik niet bij Anderlecht heb getekend," verklaarde Ryan in een interview met BeIN Sports

Exact wat ik nodig had - Mathew Ryan

De passage bij Valencia was niet helemaal wat hij ervan gehoopt had, dus Ryan is gelukkig met zijn terugkeer naar een bekende competitie. "Nu ben ik blij om terug te keren naar een competitieve competitie, die ik bovendien nog ken van mijn periode bij Club Brugge. Genk is trouwens ook nog actief in de Europa League. Er zijn dus veel wedstrijden en dat was exact wat ik nodig had." Vrijdag staat Mathew Ryan tussen de palen in de derby tegen STVV.