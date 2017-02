Misschien niet het beste, maar sowieso wel het gekste aanvalsduo in eerste klasse: "We begrijpen elkaar"

Foto: © photonews

De Jupiler Pro League is sinds kort een knettergek aanvalsduo rijker. Neen, het aanvalsduo zal binnenkort niet de pannen van het dak spelen in play-off 1, maar wél in play-off 2. Idriss Saadi en Teddy Chevalier, het werkt.

KV Kortrijk versterkte zich tijdens de afgelopen transferperiode met Teddy Chevalier. Na omzwervingen bij het Turkse Rizespor en het Franse Lens, keerde de inmiddels 29-jarige aanvaller terug naar een plek hij in een recent verleden zó succesvol was: Het Guldensporenstadion.

Als er al twijfels waren omtrent zijn kwaliteiten, dan nam Chevalier die onmiddellijk weg. Scoren bij zijn debuut tegen zijn ex-club Zulte Waregem, een week later twee doelpunten tegen Lokeren en nog eens week later de netten doen trillen op Sclessin. En of Teddy terug is.

Saadi vaart wel bij komst Chevalier

Iemand die baat heeft bij de komst van Chevalier, is Idriss Saadi. De Algerijnse goalgetter van Kortrijk na een fantastische periode even de weg naar doel kwijt. Dankzij de komst van zijn Franse makker, lijkt Saadi verlost van zijn dipje. Want met twee goals tegen Standard, is ook Saadi mogelijk terug van weggeweest.

Wat opvalt, is dat Saadi en Chevalier het niet alleen op, maar ook naast het veld geweldig met elkaar kunnen vinden. In interviews spaarde de ene zijn lof niet voor de andere en omgekeerd. Ze verstoorden zelf mekaars interview al een keertje. Het zegt alles over de band die de twee op korte termijn al hebben opgebouwd.

"We vinden elkaar makkelijk op het terrein" - Idriss Saadi

"Het klopt dat we een goed duo vormen. Teddy is hier nog niet lang, maar we vinden elkaar makkelijk op het terrein. We begrijpen elkaar goed, en ik hoop dat het zo verder gaat", aldus Saadi niet zo lang geleden nog. Terwijl Chevalier de match ervoor dan weer grapte: "Idriss gaf me eens een bal, dus ik moest wel scoren." Bekijk de fragmenten hieronder (het eerste vanaf 10:04, het tweede vanaf 33:25):

Bekijk meer video's van Stadion op nieuws.vtm.be

Play-off 2

Het beste duo in eerste klasse is het wellicht niet. Maar... mocht er op het Gala van de Gouden Schoen een prijs uitgereikt zijn voor het gekste aanvalsduo van de Jupiler Pro League, dan hadden Saadi en Chevalier die zonder twijfel meegepakt naar huis. Spijtig zal het gekke aanvalsduo straks niet in play-off 1, maar wel in play-off 2 te zien zijn.