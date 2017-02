Het kan verkeren bij Antwerp: nummer 1 die naar de Afrika Cup trok is nu slechts nummer 3 en haalt de selectie niet

Antwerp en Lierse spelen zaterdagavond (20u30) een cruciaal duel voor promotie naar de Jupiler Pro League. Bij de Great Old ontbreekt één opvallende naam in de selectie.

Die van Nicaise Kudimbana. De Congolees was tot de winterstop nummer 1 bij Antwerp, maar trok de afgelopen weken naar de Afrika Cup. Nu hij terug is, is er op de Bosuil even geen plaats meer voor hem.

Kevin Debaty stond de jongste vijf weken in doel, met Antonio Jezina na hem. Beide goalies blijven ook nu het vertrouwen krijgen van coach Wim De Decker.

De 18-koppige kern:

3 Maxime Biset, 6 Isaac Koné, 8 Joren Dom, 9 Stallone Limbombe, 10 Fabien Camus, 11 Joeri Dequevy, 15 Johanna Omolo, 19 William Owusu Acheampong, 20 Geoffry Hairemans, 21 Michaël Lallemand, 23 Nico Binst, 25 Alexander Corryn, 27 Frédéric Duplus, 30 Antonijo Ježina, 38 Faris Haroun, 40 Stephen Buyl, 55 Tuur Dierckx, 89 Kevin Debaty