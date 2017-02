Ons team van de speeldag in de Super League: Genk hofleverancier, ook Anderlecht, Standard en OHL in het team

Speeldag 17 in de Super League is helemaal voorbij, speeldag 18 komt er alweer snel aan. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken naar de bepalende speelsters van de drie wedstrijden. En dat doen we zoals bij de mannen met een veldje.

Doelvrouw:

In doel posteerden we deze week Louise Van Den Bergh, die toch flink wat goede reddingen deed bij OH Leuven en zo terug de goede weg heeft ingezet.

Verdedigsters:

In de verdediging posteren we deze week vier speelsters, waarbij vooral de flanken van Genk opvielen.Steyvers maakte het Heist knap lastig, ook Vanschoenwinkel deed aardige dingen. Jaques (en Van Kerkhoven) posteerden we centraal.

Middenveld

Het middenveld dan, waar Amber Tysiak indruk maakte in haar eerste wedstrijd van het seizoen bij de A-ploeg van Genk. Yuna Appermont toonde voor de tweede week op rij flink wat duelkracht, Julie Biesmans de nodige vista.

Aanvalsters

Yana Daniëls was opnieuw een lichtpuntje bij Anderlecht in de spits. En ze scoorde zelfs. Deze week wordt ze geflankeerd door Duijsters en Kerckhofs, nog twee sterke speelsters van het erg jonge Genk van vorige week.

Het team ziet er dan als volgt uit: