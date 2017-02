Philtjens en Ajax kunnen titel al ruiken na winst in topper

In Nederland stond op vrijdagavond dé topper van de speeldag op het programma tussen Ajax en Twente. Een Belgisch duel ook, want Davina Philtjens en Lenie Onzia kruisten de degens.

De Tukkers mochten de kloof van acht punten zeker niet verder laten uitlopen. Om weer helemaal in de titelstrijd mee te spelen was eigenlijk zelfs een overwinning nodig in Amsterdam.

Maar makkelijk zou dat niet worden. Een erg gesloten eerste helft kregen we te zien, waar uiteindelijk Marjolein van den Bighelaar voor een orgelpunt zorgde. Na de koffie drong Twente aan, maar het bleef 1-0 en zo loopt Ajax elf punten uit in de stand. Champagne voor Philtjens? Het zou zomaar kunnen!

Het duel tussen Heerenveen en Telstar werd door de sneeuw en vrieskou uitgesteld naar een latere, nog te bepalen datum. Geen voetbal dus voor Jassina Blom dit weekend.