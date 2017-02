Nieuwe Anderlecht-spits kon ook naar China: "Hij was schatrijk geweest"

Volgend seizoen speelt de 20-jarige Silvère Ganvoula bij Anderlecht. De Congolese aanvaller van Westerlo had echter ook een financieel aantrekkelijke aanbieding vanuit... China.

Bij de transfer van Ganvoula naar Anderlecht raakte al bekend dat paars-wit niet de enige ploeg was die zich bij Westerlo-manager Herman Wijnants had gemeld. Er kwam ook een bod binnen uit China, maar dat legden Westerlo en Ganvoula naast zich neer. De jonge aanvaller tekende uiteindelijk een contract tot 2021 bij Anderlecht.

"Hij was schatrijk geweest", vertelt Westerlo-manager Wijnants aan Het Nieuwsblad. "Maar Silvère heeft altijd gezegd dat hij tot het einde van het seizoen in Westerlo wou blijven om ons in eerste klasse te houden. We hebben die jongen zelf laten beslissen over zijn toekomst."