Kiest Klopp in doel opnieuw voor concurrent van Mignolet? "Ik heb nog niets beslist"

Liverpool heeft nog niet veel mogen juichen in 2017. De Reds verloren in de competitie van laagvliegers Hull City en Swansea en moeten dringend nog eens een overwinning boeken. Bovendien ligt Simon Mignolet opnieuw onder vuur.

Amper één zege in tien wedstrijden. Dat is de trieste balans van Liverpool in het nieuwe kalenderjaar. Vorig weekend ging doelman Simon Mignolet bovendien in de fout in de 2-0 nederlaag bij Hull City. Verschillende Engelse kranten schreven al dat Jurgen Klopp opnieuw voor zijn landgenoot Loris Karius zou kiezen in doel, maar ontkende dat vandaag met klem.

"Wie heeft er gezegd dat ik dat al beslist heb? Ik heb nog geen beslissing genomen", zei de Duitse oefenmeester op de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen Tottenham. "Ik ken er echt niks over zeggen. Maar wie die informatie heeft verspreid, kan je maar best uit je contactenlijst verwijderen."