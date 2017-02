Sire, er zijn geen aanvallers meer in het Waasland, de beste en slechtste aanvallen in eerste klasse onder de loep

Het is altijd leuk om eens naar de doelpuntenproductie in de Jupiler Pro League te kijken. Vaak kom je toch wel tot verrassende conclusies. Zoals deze: in het Waasland vinden ze de weg naar doel niet meer.

Eerst het goeie nieuws, bovenin doen Anderlecht, Club Brugge en KV Oostende het erg goed wat doelpunten betreft. Anderlecht steekt er met kop en schouders bovenuit met meer dan twee goals per wedstrijd. In het Astridpark vervelen ze zich dus niet.

Ook Oostende en Brugge haalden al een paar keer zwaar uit en dat zie je ook terug in de stats. Standard staat qua doelpuntproductie hoger dan hun plek in het klassement, AA Gent moet bovenin toch wat makkelijker de weg naar doel zien te vinden.

Helemaal onderin bengelen Lokeren en Waasland-Beveren. In het Waasland kon men dus nog niet al te vaak een doelpunt vieren. Men zit aan een gemiddelde van nog geen doelpunt per wedstrijd. Enkel Moeskroen blijft ook nog onder de grens van één goal per match.

Een verrassing is toch wel Charleroi, dat in de top-zes staat, maar toch de vijfde slechtste aanval van eerste klasse heeft. Ze houden maar net Westerlo achter zich. Allez les zèbres, marquez!