Sporting Lokeren gaat basisspeler langer aan zich binden

Foto: © photonews

Sporting Lokeren is zo goed als zeker van het behoud in de Jupiler Pro League. Op Daknam proberen ze zich dan ook al zo goed mogelijk toe te leggen op de volgende jaargang in de eerste klasse.

Onder aanvoer van trainer Runar Kristinsson werken ze in Lokeren al deels toe naar volgend seizoen. In dat opzicht haalden de Waaslanders bijvoorbeeld ook al Mohamed Ofkir weg bij Lillestrom weg. De Noorse flankspeler is een toekomstgerichte aankoop.

Contract voor drie of vier seizoenen

Maar ook de huidige spelersgroep wordt niet vergeten. Zo is Lokeren van plan om het contract van basisspeler Mehdi Terki (25) te verlengen. De Algerijnse middenvelder speelt sinds de winterstop van vorig seizoen op Daknam en groeide er uit tot een vaste waarde.

Het Laatste Nieuws weet Terki binnenkort zijn krabbel onder een nieuw contract voor drie of vier jaar zal zetten. Er stond een optie in het contract van Terki, die sowieso zou gelicht worden, maar club en speler kwamen een nieuwe overeenkomst overeen.