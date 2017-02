Thomas Meunier verklapt zijn favoriete Rode Duivel: "Dát talent..."

Thomas Meunier heeft zich in korte tijd opgewerkt tot belangrijke schakel bij de Rode Duivels. En hoewel de vleugelspeler een steunpilaar is, vindt hij collega-internationals toch nog straffer.

Meunier heeft voor één Rode Duivel in het bijzonder een boon: Moussa Dembélé. "Zijn talent is..." (stamelt om verder te gaan). "Hij is absoluut mijn favoriete speler", aldus de Ardennees bij de RTBF. "Zijn techniek is geweldig."

De vleugelspeler van PSG speelt echter weinig samen met Dembélé. Die laatste heeft vanwege de hoge concurrentie immers minder uitzicht op speelminuten. Ook voor Romelu Lukaku haalt Meunier de loftrompet boven, en niet alleen omwille van zijn kwaliteiten.

"Ook door zijn goede humeur. Hij lacht altijd. Het is fantastisch om zulke spelers te hebben in een groep", besluit Meunier.