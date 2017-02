Tom De Sutter neemt geen blad voor de mond: "Er zaten een paar rotte appels in de kern"

Foto: © photonews

Sporting Lokeren kende een moeizame seizoensstart en bengelde lange tijd onderin de klassering. Pas toen Georges Leekens vertrok en Runar Kristinsson het roer overnam, kwamen de Waaslanders weer boven water.

De spelers van Lokeren vonden dat er de eerste maanden van het seizoen niet genoeg getraind werd. "We hebben dat eens voorgelegd aan de assistenten, maar daar werd weinig mee gedaan", vertelt Tom De Sutter in Het Nieuwsblad. "Ik wil Georges en zijn werkwijze niet afbreken, want hij heeft er veel successen mee behaald, maar we hadden zwaardere trainingen nodig."

Het ging er bij Lokeren bovendien te laks aan toe. "Het feit dat er los omgesprongen werd met de groep werkte niet zo goed. Er zaten een paar rotte appels in de kern die het daardoor lieten hangen en een paar jonge spelers lieten zich hierdoor meetrekken", aldus De Sutter.

Simons als voorbeeld

"Als je bij Club Brugge dacht het even wat rustiger aan te kunnen doen, dan kreeg je meteen Timmy Simons te zien die zich volledig gaf op training."