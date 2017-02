De Decker is het niet eens met de algemene visie: "Nee, Antwerp heeft de beste ploeg én de beste vorm"

Foto: DP

Wim De Decker leeft bijzonder ontspannen naar de wedstrijd tegen Lierse toe. Blijkbaar glijdt stress gewoon van hem af. "Ja, ik kan er iets beter tegen dan David Gevaert, maar hij heeft dan weer andere kwaliteiten", lachte hij.

"Mijn ploeg is even rustig als ik. Ze zijn aan het smachten naar die ontknoping", zei De Decker gisteren. "Ze zijn er klaar voor en ik bespeur geen titelstress bij hen. Het is een gezonde spanning. Dat was vorig jaar anders. Ik heb het gevoel dat we week na week nog groeien."

Er was één vraag die De Decker wat ongemakkelijk maakte. Of hij akkoord ging met de stelling dat Lierse de beste ploeg heeft en Antwerp de beste vorm. "Nee, absoluut niet", zei hij resoluut. "Antwerp heeft de beste ploeg én de beste vorm."