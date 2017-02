Ook De Mos haalt Anderlecht neer: "Weiler deed niks"

Aad de Mos is nog altijd snedig. De Nederlander gaf in HLN zijn mening over het huidige Anderlecht en spaarde daarin niemand. Van Badji, over Stanciu tot Weiler. Enkel Youri Tielemans kreeg wat krediet.

Voor De Mos is Anderlecht aan het wegglijden. “Ze moeten het technische apparaat durven in vraag te stellen. Spelersmateriaal, recrutering, maar ook: trainer. Het is geen toeval dat Anderlecht tot tweemaal toe met 11 tegen 10 niet kon winnen - niet in Beveren en niet tegen Standard. Dat wil zeggen dat je te weinig druk kunt zetten", zegt hij.

"Wat deed Jankovic na de rode kaart voor Mladenovic? Hij gooide Fiore erbij en ging van een viermansdefensie naar een verdediging met vijf. Thuis zat ik al meteen te tekenen hoe je zoiets kunt oplossen. Maar Weiler deed niks. Voorin met vijf op een lijn spelen, is de oplossing niet. ‘Ik zette er een spits bij’, vertelde hij in het interview na de match. Maar als je met 11 tegen 10 mag, is het niet belangrijk met hoevéél spitsen je speelt, maar wél dat de afstanden kloppen tussen de linies en tussen de spelers onderling - zodat je steekballetjes kunt geven. Die avond: nul steekballen, nul één-twee’tjes. Anderlecht heeft geen positiespel.”

Niet de schuld van Tielemans

Tielemans krijgt dus wel respijt. “Ja... Maar ’t is niet eens zijn fout. In nagenoeg elke match krijgt hij een andere positie en andere taken mee. Zo kún je geen progressie maken. Tielemans is heel goed in de ‘eerste opbouw’, van achteruit. Maar zet die jongen toch niet vóór de bal. Dat kan hij niet. Dan gaat hij lopen waar hij helemaal niet moét lopen. Laat Tielemans ook maar naar het Sevilla van coach Sampaoli trekken - voetballen in een goede organisatie, met duidelijke afspraken. In dit hotsknotsevoetbal staat Tielemans stil.”