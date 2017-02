Dit is hét moment waarop Izquierdo ontbolsterde: "Foket wist niet wat hem overkwam"

José Izquierdo kreeg alle lof voor zijn Gouden Schoen, ook van Aad de Mos. Die heeft ook hét moment gezien waarop de Colombiaan de klik maakte. En dat was tegen AA Gent.

Hét moment dus... Voor De Mos was het in die eerste match dat Club Brugge kon winnen van AA Gent. “Hij is ontbolsterd eenmaal Michel de code van AA Gent kon kraken. Die drie keer op rij dat Club met 1-0 kon winnen - toen heeft Izquierdo Foket kapot gemaakt. Foket, bijdehand, dacht om steeds over Izquierdo te lopen", zegt hij in HLN.

"Maar die bleef lekker staan. Foket wist niet wat hem overkwam, bleef dan óók maar hangen, en Gent is niet meer in zijn normale spel gekomen. Het grootste wapen van Izquierdo is zijn, wat ik noem, krultang. Hij snijdt naar binnen en trapt de bal met binnenkant rechts naar de verre hoek... De keeper zweeft, maar nét voor hij denkt de bal te kunnen wegslaan, komt de krul - de bal draait weg, onhoudbaar, vaak nog binnenkantje paal. Heel weinig voetballers hebben zo’n krultang.”