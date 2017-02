Serieus dreigement richting andere gemeentes en om druk te zetten voor bouw Eurostadion: "We gaan parking C sluiten"

Foto: © Photonews

Het Eurostadion... De naam alleen al doet vele Brusselse politici huiveren, voor of tegen. Alain Courtois, eerste schepen van de Stad Brussel, heeft nu een extreme oplossing in gedachten om het dossier te deblokkeren.

Courtois dreigt volgens de krant L'Echo ermee om de toegang tot parking C te sluiten. Daardoor zou de verkeersdruk op de naburige gemeenten wel serieus verhogen. "We moeten duidelijk zijn: men verwijt ons op een gegeven moment de wetgeving niet te respecteren", aldus Courtois.

"We respecteren die helemaal. We gaan tot het einde van het systeem en we sluiten de parking." Met Batibouw op komst wil hij wel nog wat wachten. Grimbergen, de gemeente die het meeste protest heeft, zou daardoor overspoeld worden door auto's tijdens matchen van de Rode Duivels.

"Een wedstrijd van de Rode Duivels, dat zijn 7.800 voertuigen. Waar zullen die parkeren?", klinkt het nog. Een serieus dreigement.