Columnist Dave Peters over de troeven van Antwerp dat klaar is voor eerste klasse

Een overwinning tegen Lierse heeft Antwerp zaterdagavond nodig voor de tweede periodetitel. Als de Great Old dan kan nog kan winnen in de twee wedstrijden tegen Roeselare, kan het promoveren naar de Pro League. En dat na de moeilijkheden niet zo erg lang geleden.

Presentator Dave Peters gaf een uitgebreide analyse van het succes bij Antwerp. "Omdat De Decker een oase van rust lijkt in een apocalyptische club waar het elke dag (kan) brand(t)(en). Omdat de coach, die nog geen enkele wedstrijd verloor, een herkenbaar systeem neerzette dat het team toelaat om een tegenstander naar de keel te grijpen. En omdat de rehabilitatie van William Owusu, Michael Lallemand en winger Tuur Dierckx bijna simultaan tot stand kwam, " zegt Peters in zijn column in de Gazet van Antwerpen.

"Vergeet daarbij ook niet de strijdlust van de onfortuinlijke Björn Vleminckx en de leiderskwaliteiten van Maxime Biset, die ondertussen op de bank belandde. Ook de komst van oude-De-Decker-bekende Faris Haroun zorgde ervoor dat de balanspuzzel in elkaar viel," gaat Peters verder. "Extra troef is de aanwezigheid van een aantal potentiële gamechangers op de bank. Een coach is immers maar zo sterk als zijn kern. Maar één ding staat vast. Als hij de klus klaart, staat Rubens zijn plek op de Groenplaats af aan Wim De Decker", besloot Peters.