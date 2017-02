Pro League wil horeca meer laten betalen voor hun 'product voetbal'

Foto: © photonews

De Pro League heeft een opmerkelijk voorstel op tafel gegooid om extra geld te genereren. De vereniging van profclubs wil vanaf volgend seizoen de horeca meer laten betalen voor het uitzenden van hun matchen...

De Pro League denkt na over een speciale horecalicentie, staat te lezen in Het Nieuwsblad. Dat systeem is al in voege bij enkele buurlanden, zoals Engeland. Een normaal voetbalabonnement kost 18,4 euro per maand bij Telenet en 10 euro bij Proximus.

Maar vanaf volgend seizoen willen ze daar iets extra bijdoen. Horecazaken zenden voor hun klanten de matchen uit en de redenering is dat ze daardoor extra inkomsten binnenkrijgen. Hoeveel de vergoeding zal zijn en hoe de horeca daarop gaat reageren, is nog niet bekend.