Wie zendt vanaf volgend seizoen de Jupiler Pro League uit? Waarschijnlijk niet Telenet of Proximus

Het Belgisch voetbal is al enkele jaren enkel te volgen via de sportpakketten van Telenet en Proximus. Nu is er een verandering gemaakt in het tv-contract, waardoor daar vanaf volgend seizoen wellicht verandering in zal komen.

Binnenkort zullen de providers, zoals Telenet of Proximus, immers niet langer exclusief kunnen bieden op de uitzendrechten. Wie dat dan wel kan, zijn aparte zenders. En degene die het meeste kans maakt, is Eleven Sports, dat nu bij ons ook al het Spaans, Italiaans en Frans voetbal uitzendt. Voor Nieuwjaar werd al gemeld dat zij de grootste kanshebber waren maar er zit nog een adder onder het gras, volgens Het Nieuwsblad.

Andrea Radrizzani, de eigenaar van Eleven Sports en, is ook een van de stichters van MP & Silva. Dat bedrijf kocht drie jaar geleden de uitzendrechten van de Jupiler Pro League voor zes seizoenen. MP & Silva is intussen overgenomen door Chinezen, maar Radrizzani zit ook nog altijd in de raad van bestuur van een controlerend Chinees bedrijf. Als Eleven Sports dus de tv-rechten koopt van MP & Silva, is Radrizzani betrokken bij beide partijen, besluit Het Nieuwsblad.