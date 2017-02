Siebe Schrijvers bijt door de 'zoete' Haspengouwe appel heen: "Bij Sint-Truiden dachten ze dat de wedstrijd al gewonnen was"

KRC Genk trok vrijdag met zware 0-3-cijfers de Limburgse derby bij STVV naar zich toe. De zege in de fruitstreek smaakte zoet, zeker bij Siebe Schrijvers.

De 20-jarige winger liep niet met een traditionele recuperatiedrank het stadion uit, wel met een Haspengouwse appel. De tegenstrever een beetje jennen hoort nu eenmaal bij de Limburgse derby.

Krantenknipsels

"We zagen deze week artikels verschijnen waarin stond dat STVV de score van vorig jaar (3-1, red.) had opgehangen in de kleedkamer", verduidelijkte Schrijvers de Genkse revanche bij Voetbalkrant.com. "Die hebben wij vervolgens uitgeknipt en zelf gebruikt."

"Bij Sint-Truiden dachten ze dat de wedstrijd al gewonnen was. Wij waren echter zeker van ons stuk en wisten wat we hier moesten doen, zonder dat vooraf in de kranten te verkondigen. Dat maakte de trainer ons ook duidelijk."

Of ik die appel nu nog volledig zal opeten? Ja, ik ben dol op appels

En dus volgde na afloop een stevig, zowaar Afrikaans, feestje op Stayen. "Omar Colley zong een liedje, de rest deed hem na. Er werd veel gelachen en gezongen, al was ik in het begin wel verrast dat hij het voortouw nam. (lacht) Of ik die appel nu nog volledig zal opeten? Ja, ik ben dol op appels." (grijnst)