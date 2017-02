Gent Ladies kwijten zich van hun taak in Leuven

Foto: © Louis Evrard

Vrijdagavond was er niet enkel de topper in Tubeke, ook Gent speelde alweer een belangrijke wedstrijd. Op bezoek bij OH Leuven mochten geen punten verloren worden.

En dat zou uiteindelijk ook niet gebeuren, want Gent Ladies pakten uit met een zakelijke, maar mooie overwinning. Amber Maximus had haar team bij de rust al 0-2 op voorsprong gebracht met twee doelpunten.

Na de koffie was het lange tijd wachten op de helemaal geruststellende 0-3, al kwamen de Gent Ladies nooit echt in de problemen. Mariam Toloba deed de boeken in het slot dicht met een knappe goal.

In de stand blijft Gent zo in het spoor van Standard op een puntje van de leider. Volgende week wacht een belangrijk duel in Oostakker tegen nummer 3 Anderlecht.